OFICIAL: Barcelona confirma que reduzirá salários

A parada causada pela pandemia do coronavírus exigirá mudanças na folha de pagamento do Barcelona, que anunciou nesta quinta-feira a decisão de reduzir gastos. A redução salarial afetará as equipes masculina e feminina de futebol, basquete, hóquei, handball, hóquei sobre patins e futsal. Além de atletas, outros funcionários serão afetados.

“A paralisação do esporte na Espanha como consequência da pandemia do covid-19 significou a interrupção de todas as atividades, esportivas e não esportivas, do nosso clube. Diante desse cenário, o Conselho de Administração decidiu implementar uma série de medidas para mitigar seus efeitos e reduzir os efeitos econômicos dessa crise”, anunciou o clube no comunicado oficial.

“Basicamente, é uma redução da jornada de trabalho, imposta pelas circunstâncias e pelas medidas de proteção adotadas e, como consequência, a redução proporcional da remuneração prevista nos respectivos contratos. Desejamos implementar algumas medidas, seguindo regulamentos formais de trabalho, sob os critérios de proporcionalidade e, acima de tudo, de capital”, acrescentou o Barcelona.

O país ibérico está em quarentena há 14 dias, com permissão de circulação apenas para casos essenciais. O confinamento deverá ser prolongado por pelo menos 15 dias.

A Espanha soma 4.858 vítimas e mais de 64 mil pessoas infectadas. Apenas a Itália teve mais mortes causadas pelo coronavírus.