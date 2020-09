OFICIAL: Barcelona empresta Wagué ao PAOK

Depois de ser envolvido em diferentes rumores sobre seu futuro, Moussa Wagué definiu seu novo clube. Barcelona e PAOK chegaram a um acerto pelo empréstimo do jovem.

O lateral-direito de 21 anos atuará pelo time grego com contrato que vale até junho de 2021. Será um novo período ganhando experiência longe do Camp Nou, já que ele vestiu a camisa do Nice em 2019-20.

O senegalês chegou ao Barcelona na temporada 2018-19 após se destacar no KAS Eupen, da Bélgica, mas disputou apenas seis partidas com o time principal, além de 20 jogos com o time B.