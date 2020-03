OFICIAL: Barcelona x Napoli terá portões fechados

Barcelona e Napoli têm encontro marcado para 18 de março no Camp Nou, estádio que terá a portas fechadas. Isso foi confirmado pelo governo catalão após a reunião com o departamento de saúde e a diretoria do Barcelona.

A decisão tomada na manhã desta terça-feira, e o Barcelona desejava jogar com a presença do público, segundo o jornal 'Mundo Deportivo'. No entanto, o aumento de casos do coronavírus levou à tomada dessa medida de prevenção.

A fonte disse que o clube da casa deixará de ganhar 4,5 milhões de euros por jogar sem torcida. Tudo isso ingressaria nos cofres com a venda de ingressos, que não poderão mais ser comercializados.

Vale lembrar que todo o território italiano está em quarentena, como confirmado pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte. Apenas casos com motivos comprovados de trabalho, como Napoli, podem sair.

Assim, embora tenha sido especulado que os napolitanos não poderiam viajar para evitar mais riscos, fica confirmada a programação da próxima quarta-feira, 18 de março.

Será a segunda vez na história que o Camp Nou estará vazio em uma partida oficial. A primeira foi um Barcelona-Las Palmas em 1º de outubro de 2017, que não teve torcidas após as brigas que ocorreram por causa do referendo na Catalunha