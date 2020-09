OFICIAL: Boateng é o mais novo jogador do Monza de Berlusconi

Finalmente, uma das contratações mais impressionantes neste mercado de transferências foi consumada. Kevin-Prince Boateng, de 33 anos, tornou-se um dos novos jogadores do Monza na Serie B italiana.

A entidade presidida por Nicola Colombo, da qual Silvio Berlusconi é o maior acionista, informou esta segunda-feira o acordo alcançado com a Fiorentina através de comunicado oficial.

Como diz a mensagem, o versátil jogador de futebol se comprometeu com os 'biancorossi' por uma temporada, até junho de 2021. O contrato pode ser estendido por uma segunda temporada com base em vários objetivos previamente acordados.

Boateng participou de onze partidas na segunda metade da temporada passada no Besiktas, por empréstimo da Fiorentina, que já havia dito ao atacante que não fazia parte dos planos do técnico Giuseppe Iachini para este ano.

Aos 33 anos, o internacional com a Seleção de Gana vai iniciar uma nova etapa na categoria prata do futebol italiano, em sua décima terceira equiè diferente desde suas primeiras partidas no Hertha Berlin.