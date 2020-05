OFICIAL: Bundesliga aprova as cinco substituições

No sábado, a Bundesliga e a 2.Liga voltarão com a jornada 26. Será a primeira grande competição na Europa a reativar seu futebol em meio a uma pandemia e já existem mudanças confirmadas.

A DFL informou que os 36 clubes que compõem a categoria ouro e prata concordaram que cinco substituições podem ser feitas por time a cada partida conforme já permitido pela FIFA.

Essas cinco alterações não podem ser feitas em cinco interrupções do jogo, mas haverá três oportunidades para cada equipe.

Além disso, a DFL indicou que haverá rebaixamentos porque a temporada terminará, mas a maneira pela qual haverá campeão e as equipes serem rebaixadas no caso de ser novamente suspensa devido a uma reaparição do coronavírus não foi discutido.

Por outro lado, a DFL também enfatizou que a temporada vai além de 30 de junho, incluindo a opção de jogar em outro lugar previamente planejado, se necessário, devido às normas de segurança e saúde.

Até seis jogos podem ser vistos neste sábado, incluindo clubes como RB Leipzig, Borussia Dortmund, entre outros.