OFICIAL: Bundesliga fica suspensa pelo menos até 2 de abril

O futebol alemão se reuniu e não chegou a uma decisão surpreendente. As competições continuarão suspensas no país até pelo menos 2 de abril.

No encontro desta segunda-feira, liderado pelo presidente da DFL, Christian Seifert, as entidades expressaram suas preocupações e chegaram à conclusão esperada.

"Não sabemos como a situação se desenvolverá na próxima semana. No momento, está claro que não podemos prever quando se poderá jogar futebol novamente", explicou Seifert.

Seifert, depois de conversar com os clubes, falou sobre os próximos passos: "No futuro imediato, as partidas a portas fechadas são a única chance de sobrevivência".

O presidente da liga concluiu garantindo que não se trata somente de dinheiro, mas de algo mais sério: "Muito mais está em jogo do que os salários milionários de alguns jogadores".