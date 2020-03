OFICIAL: Campeonato Italiano terá portões fechados até 3 de abril

O impacto do coronavírus na Itália é um dos maiores fora da Ásia. Para evitar os riscos de crescimento do problema, as autoridades de saúde aumentaram as restrições para eventos esportivos.

As atividades de diversas modalidades terão de ser realizadas com portões fechados nas próximas quatro semanas, com prazo que acaba em 3 de abril.

A última rodada do Campeonato Italiano e da Copa da Itália foram adiadas pelo mesmo motivo. Antes de confirmar qualquer alteração de data, o governo já anuncia, então, a ausência de torcida.

O país está dividido em três zonas na classificação de risco do coronavírus, como explicou o Primeiro Ministro em comunicado oficial neste domingo:

“A suspensão de eventos esportivos e competições de todos os tipos e disciplinas, até 8 de março de 2020, em locais públicos ou privados. É permitida a realização dos eventos e competições mencionados, bem como as sessões de treinamento, em instalações esportivas utilizadas a portas fechadas, em municípios que não sejam os listados no Anexo 1 deste decreto. É proibido a viagem de torcedores residentes nas regiões e províncias mencionadas no Anexo 2 para participar de eventos e competições esportivas que ocorrem nas demais regiões e províncias”.

Com base nisso, o anúncio desta quarta-feira determinou: "Nos municípios que não forem os incluídos no Anexo 1 do decreto do Primeiro Ministro, serão permitidos eventos e competições mencionados. Quando forem em instalações internas, ocorrerão a portas fechadas. Ao ar livre, será sem a presença de público".

"Em todos os casos, as associações ou clubes, com as instruções de seu pessoal médico, deverão levar a cabo os protocolos pertinentes para conter o risco de contágio do coronavírus entre atletas, técnicos e qualquer tipo de pessoa que esteja envolvida na atividade", continua o comunicado.