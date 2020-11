OFICIAL: Casemiro e Hazard, positivos para COVID-19

Más notícias para o Real Madrid, que anunciou neste sábado o resultado positivo de Casemiro e Eden Hazard para coronavírus nos testes de rotina realizados na manhã desta sexta-feira.

Eles são os únicos jogadores da primeira equipe, tendo também em conta os funcionários do clube, que tiveram resultados positivos. O resto da equipe deu negativo.

O resultado dos testes de antígenos realizados na manhã farão com que Hazard e Casemiro fiquem de fora pelo menos no jogo contra o Valencia e, na previsão, por pelo menos duas semanas. Não jogarão, portanto, tampouco com suas seleções na Data FIFA da próxima semana.

A equipa merengue não deu mais informações sobre a situação dos jogadores, que provavelmente estão bem de saúde e sem sintomas. O resultado positivo é um novo golpe para Eden Hazard, que parecia estar se reencontrando com sua melhor versão no Real Madrid depois de uma sequência interminável de lesões.

Esta é a declaração oficial merengue:

"O Real Madrid C. F. comunica que os nossos jogadores Casemiro e Hazard deram resultados positivos nos testes COVID-19 realizados na manhã de sexta-feira.

Todos os outros jogadores e a comissão técnica da primeira equipa, bem como todos os funcionários do clube que trabalham diretamente com eles, deram resultados negativos no mesmo exame realizado ontem. Da mesma forma, confirma-se mais uma vez que todos, com exceção de Casemiro e Hazard, deram resultados negativos nos testes de antígenos realizados esta manhã".