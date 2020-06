OFICIAL: Champions Feminina será jogada no norte da Espanha

A Liga dos Campeões Feminina 2019-20 já tem sede e data oficiais. A UEFA anunciou em comunicado oficial que a competição europeia será disputada em território espanhol.

Especificamente nos estádios San Mamés e Anoeta, em Bilbao e San Sebastián, respectivamente, de 21 a 30 de agosto. A tão esperada final será disputada no Anoeta no domingo, dia 30.

A UEFA confirmou nesta quarta-feira, após a reunião do seu Comitê Executivo, que aceita a proposta da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de realizar a final a oito na Espanha.

As quartas de final serão disputadas nos dias 21 e 22 de agosto e as semifinais nos dias 25 e 26, com a final no domingo, 30 de agosto às 20:00 no estádio Anoeta.

A Federação ficará encarregada de escolher quais times jogarão em cada estádio. Nas quartas de final haverá um duelo espanhol: o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid pelo tão esperado passe para a semifinal. Os outros jogos das quartas de final serão: Wolfsburg-Glasgow City; PSG-Arsenal e Bayern de Munique-Olympique de Lyon.

Os playoffs e semifinais foram programados para serem resolvidos em dois jogos, de ida e volta, mas o adiamento devido à pandemia de coronavírus também implica uma mudança de formato para o torneio. Todos os restantes qualificadores serão disputados em uma única partida, nas duas cidades bascas.

O Viola Park, em Viena, cenário inicialmente planejado para a disputa pelo título, ficará, portanto, sem a final desta edição incomum da Champions League.

"As quartas de final, semifinais e finais da UEFA Women's Champions League serão disputadas no estádio San Mamés, em Bilbao, e no estádio Anoeta, em San Sebastián, de 21 a 30 de agosto", foi anunciado nos seus canais oficiais.