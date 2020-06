OFICIAL: Conselho de Ministros regula o acesso do público aos estádios

A 'Cadena COPE' avançou o extrato de um decreto-lei em que a disputa de jogos de futebol com o público será permitida a partir do mês de julho. Na manhã desta terça-feira, 9 de junho, foi oficializada a decisão.

Embora a LaLiga volte nesta quinta-feira, 11 de junho, sem torcedores nas arquibancadas, a entrada de diferentes territórios na Fase Três pode fazer com que os últimos jogos da temporada sejam disputados com torcedores nos estádios.

O meio mencionado acima revelou que o Governo estudaria a data de 29 de junho como o dia em que o futebol pode ser deixado de ser a portas fechadas para que se possa visitar o templo de nossa amada equipe novamente na Espanha.

Na reunião desta terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou o acesso público a shows esportivos, como partidas de futebol, um ponto que está incluído no artigo 15 e tem a seguinte redação:

"Instalações para atividades esportivas e competições:

1. As administrações competentes devem garantir o cumprimento pelos proprietários das instalações em que são realizadas atividades e competições esportivas, para prática individual ou coletiva, dos regulamentos de medição, desinfecção, prevenção e condicionamento estabelecidos.

Em qualquer caso, deve-se garantir que as medidas necessárias sejam tomadas para garantir uma distância interpessoal mínima de 1,5 metros, bem como o devido controle para evitar multidões. Quando não for possível manter a referida distância de segurança, serão observadas medidas de higiene adequadas para evitar os riscos de contágio.

2. No caso da Liga Profissional de Futebol e da Liga ACB de Basquete, a administração competente para a aplicação do disposto na seção anterior será o Conselho Superior de Esportes, após consulta ao organizador da competição, ao Ministério da Saúde. e às comunidades autônomas. As decisões adotadas pelo referido órgão tratarão prioritariamente as condições de saúde e a necessidade de proteger atletas e cidadãos que participam de atividades e competições esportivas".