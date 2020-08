OFICIAL: Conte seguirá na Inter de Milão

O atrito com a diretoria no final da temporada e a dolorosa derrota na decisão da Europa League contra o Sevilla colocaram em dúvida a permanência de Antonio Conte na Inter de Milão.

O treinador estava na corda bamba e a imprensa da Itália especulava sobre a contratação de Massimiliano Allegri como seu substituto, mas esses rumores não se tornaram realidade.

Nesta terça-feira, a diretoria anunciou que Antonio Conte continuará liderando o projeto da equipe durante a temporada 2020-21. A decisão vem logo após o treinador se reunir com os dirigentes para tratar sobre seu futuro e os objetivos para a campanha que vem.

"O clube e Antonio Conte tiveram uma reunião construtiva hoje, com foco na continuidade e na estratégia, na qual as duas partes lançaram as bases para continuar trabalhando juntos no projeto do clube", informou oficialmente a Inter de Milão.