OFICIAL: Coreia do Sul retomará suas ligas no dia 8 de maio

A Liga Sul-Coreana de Futebol Profissional (Liga K) começará a ser disputada nos estádios no dia 8 de maio, mais de dois meses após a data inicialmente prevista, devido ao coronavírus.

A decisão afeta as duas divisões que compõem a Liga K, cuja categoria principal é disputada por 12 equipes, e dez da segunda categoria.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira em uma reunião em Seul entre representantes da competição e clubes.

A partida de abertura, que teve que ser disputada em 29 de fevereiro, mas foi cancelada cinco dias antes devido ao aumento de infecções por coronavírus, será disputada entre a Jeonbuk Hyundai Motors, que conquistou os últimos três títulos, e a Suwon Samsung Bluewings, na casa do primeiro, o Estádio da Copa do Mundo Jeonju, 240 quilômetros ao sul de Seul.

No momento, todas as partidas serão disputadas sem espectadores sem datas ou critérios para estudar a possibilidade de permitir a entrada do público nos estádios.

Devido ao atraso no início do torneio, a competição também concordou em reduzir o número de partidas que ocorrem na segunda rodada, num total de 27 partidas, em vez de 38 nesta temporada.

No domingo passado, e como o número de casos COVID-19 na Coréia do Sul está diminuindo, o governo permitiu a retomada de competições esportivas ao ar livre, mas sem a presença de espectadores.

Isso permitiu que os clubes da Liga K, que estão autorizados a treinar desde março, jogassem amistosos entre eles a partir desta semana.

A Coreia do Sul foi um dos países fora da China que foi mais afetado inicialmente pela crise do coronavírus, mas conseguiu estabilizar infecções, a ponto de novos casos diários não subirem de 15 em 6 dias.