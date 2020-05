OFICIAL: LaLiga volta em 11 de junho

Era um segredo aberto que finalmente foi confirmado. A LaLiga será jogado novamente a partir de 11 de junho e voltará, conforme planejado, com o Sevilla-Betis.

Isso foi confirmado pelo CSD (Conselho Superior de Esportes) por meio de uma declaração oficial, na qual explica que foi alcançado um acordo com a LaLiga e a RFEF para a disputa das onze rodadas que ainda estavam sendo disputados no momento da paralisação devido à pandemia de coronavírus.

E, como planejado, a maratona de futebol começará na próxima quinta-feira, 11 de junho, com o derby de Sevilha. A LaLiga terminará em 19 de julho, pouco mais de um mês depois.

Esta é a declaração completa:

"A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a LaLiga concordaram, dentro do Grupo de Contato, que, juntamente com o Conselho Superior de Esportes (CSD), o formato de desenvolvimento das onze rodadas pendentes para a conclusão do LaLiga Santander e LaLiga SmartBank - A retomada da competição ocorrerá nos finais de semana de 13 e 14 de junho, com a primeira partida de quinta-feira, 11, entre o Sevilla FC e o Real Betis Balompié. A última rodada será prevista, previsivelmente e sempre dependendo da evolução da pandemia, nos finais de semana de 18 e 19 de julho.

Do desenvolvimento das conversações nesta primeira reunião ordinária do Grupo de Contato, criada com base no espírito dos Pactos de Viana e sob o abrigo do Código de Conduta assinado entre as partes, conclui-se que não haverá problemas ou dificuldades para especificar dias de jogo e horários. Com base nessa circunstância, a CSD parabeniza os membros do Grupo pelo espírito de diálogo e boa vontade demonstrados durante a reunião, realizada na sede do Conselho.

A reunião contou com a participação da RFEF, Tomás González Cueto e Andreu Camps; por LaLiga, Carlos del Campo e Óscar Mayo; e por parte da CSD, o chefe de gabinete do presidente, Juan Fernández Carnicer, e o diplomata Joaquín de Arístegui. O Grupo de Contato se reunirá mensalmente, embora, e a pedido das partes, possa realizar reuniões adicionais, dependendo das circunstâncias".

Ramón Sánchez-Pizjuán receberá, a portas fechadas, o jogo que retomará o futebol. No entanto, o estádio do Sevilla ainda aguarda as mais recentes autorizações do Ministério da Saúde para que as equipes possam utilizá-lo, algo que se espera que aconteça nas próximas horas ou dias.

A LaLiga planeja jogar futebol diariamente, de 11 de junho a 12 de julho. Será jogado em três horários distintos: 17:30, 19:30 e 22:00. No entanto, o primeiro será reservado apenas para fins de semana.

A Primeira Divisão planeja terminar uma semana depois, no fim de semana do dia 19. A LaLiga prevê que as duas últimas rodadas tenham que ser jogadas simultaneamente, portanto, na última semana deste calendário apertado, certamente teremos um pouco de descanso depois de ter embalado no futebol por um mês.

Em relação à Segunda Divisão, a partida começará com a segunda metade de Rayo-Albacete suspendido no primeiro turno, devido aos cânticos dirigidos a Zozulya pelos torcedores locais. Será disputado na quinta-feira, 11 de junho ou sexta-feira, 12.

Hoje em dia estão sendo dados passos importantes para o retorno das principais ligas, seguindo o exemplo da Alemanha, cujo campeonato foi retomado há alguns dias e que, após três rodadas disputadas, continua com total normalidade.

A Premier League planeja retornar em 17 de junho, embora sua data, diferente da espanhola, ainda não seja oficial. Os clubes concordaram em voltar nesse dia, mas ainda pode estar sujeito a variações.

Por sua vez, o campeonato italiano anunciou que retornará oficialmente em 20 de junho. O futebol transalpino será reiniciado jogando os jogos da Coppa que ainda não foram disputados, o primeiro de uma verdadeira avalanche de futebol nunca vista no país: 127 jogos em apenas 50 dias.

O desbloqueio da situação do futebol também permite que o planejamento comece na próxima temporada. Pouco a pouco, o futebol espanhol está voltando ao normal.