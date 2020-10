OFICIAL: Danilo Pereira é emprestado ao PSG

O reforço de Thomas Tuchel vindo do Porto chegou em terras francesas no domingo e foi anunciado nesta segunda-feira. Danilo já é jogador do PSG.

Aos 29 anos, ele passou pelos testes médicos e realizou os demais procedimentos necessários para assinar seu contrato. O meio-campista chega por empréstimo ao Paris Saint-Germain, em vínculo que vale até o fim da atual temporada.

O time do Parque dos Príncipes terá a opção de compra ao final do contrato, tendo já prevista a permanência por quatro temporadas, até 2025.

Danilo estava começando sua sexta temporada com os Dragões, sendo titular desde que chegou do Marítimo, em 2015/16. Na temporada passada, jogou 40 partidas e foi titular em 35 delas. Marcou dois gols e deu duas assistências.

Confira no vídeo acima os bastidores da chegada de Danilo Pereira no Paris Saint-Germain. O português atuará na Ligue 1 após uma passagem de destaque pelo FC Porto.