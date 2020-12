OFICIAL: Diego Costa rescinde com o Atlético de Madrid

Nessa terça-feira o AAtlético oficializou a rescisão do contrato do atacante Diego Costa. O vínculo do hispano-brasileiro com a instituição ia até o próximo 30 de junho.

"O Atlético de Madrid e Diego Costa chegaram a um acordo pela rescisão do contrato do atacante que terminava no dia 30 de junho de 2021. O jogador hispano-brasileiro solicitou ao clube a sua desvinculação por motivos pessoais alguns dias atrás e assinou nessa terça-feira a rescisão do seu contrato, se desligando do nosso clube", diz a nota 'rojiblanca'.

Sua segunda etapa pelo conjunto 'colchonero' não foi exatamente o que o clube esperava. As lesões castigaram o atacante que não conseguiu superar a marca de sete gols por temporada.

No total, Diego Costa acumulou 216 jogos com a camisa do Atleti e marcou 83 gols. O atacante consquistou uma Liga (13-14), uma Copa do Rei (12-13), uma Europa League (17-18) e duas Supercopas da Europa (2010 e 2018).