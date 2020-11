OFICIAL: Eduardo Coudet é o novo técnico do Celta de Vigo

Eduardo Germán Coudet, o argentino que comandava o Internacional, agora encara um novo desafio em sua carreira: treinar o Celta de Vigo, o clube do noroeste da Espanha.

Coudet saiu deixando o clube gaúcho no topo da tabela do Brasileirão e classificado para as oitavas da Libertadores. O argentino passou pelo banco de clubes como Rosario Central, Tijuana, Racing de Avellaneda, tendo se destacado na conquista de torneios como a Superliga Argentina e de Campeones com o Racing.

No site do clube, se destaca que 'Chacho', como o técnico é conhecido, já passou pelo Celta em 2002 como jogador.

Uma grande aquisição para o clube espanhol, de um treinador que deixou boas lembranças no torcedor colorado. O acordo com o clube vai até 2022.