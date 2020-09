OFICIAL: eliminatórias sul-americanas arrancam em outubro

O futebol sul-americano está de parabéns. A partir de outubro, as diferentes seleções iniciam o caminho para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A FIFA, após reunião com membros da CONMEBOL pela manhã, decidiu aceitar o início das eliminatórias na data estipulada pela entidade sul-americana.

“A FIFA já terá o protocolo sanitário para as Eliminatórias pronto na próxima semana. Não há nenhuma surpresa neles, estão de acordo com o que já foi trabalhado”, disse Gianni Infantino.

Da mesma forma, o órgão que governa o futebol mundial apoiou a CONMEBOL para garantir a transferência de jogadores de clubes europeus para a fase de qualificação. Vale lembrar que as primeiras partidas serão disputadas entre os dias 8 e 13 de outubro.