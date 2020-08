OFICIAL: Éric Abidal, demitido do Barcelona

O Barcelona anunciou oficialmente que Éric Abidal não é mais o secretário técnico do clube. Ambas as partes chegaram a um acordo para que ele saísse de forma cordial e com uma mensagem de agradecimento por parte da entidade. Esta é mais uma etapa da reestruturação do clube.

“O FC Barcelona e o Éric Abidal chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que vinculava ambas as partes. O clube expressa publicamente a sua gratidão a Éric Abidal pelo profissionalismo, empenho, dedicação e tratamento positivo e próximo que sempre demonstrou para todas as partes que compões a família Barcelona e deseja-lhe boa sorte e sucesso no futuro”, informou o comunicado 'culé'.

Esta decisão vem no meio da crise da instituição do Barcelona. Josep Maria Bartomeu, presidente, já anunciou após a derrota por 2 a 8 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões que haveria profundas mudanças no time e na comissão técnica.

Mas o que é mais impressionante sobre essa rescisão é que ele não estava previsto. Havia sido noticiado em vários meios de comunicação sobre possíveis eleições antecipadas, mas não que o ex-jogador do Barça estivesse na lista designada do conselho.

A saída de Abidal também é altamente simbólica, pois é a primeira saída do conselho de administração após o desastre de Lisboa. A demissão de Quique Setién foi anunciada antes. O cantábrico veio com o jogo do toque como slogan e saiu como o treinador mais perdedor da década no Barça.

Não é a primeira vez que se fala em demissão do secretário técnico. Devemos lembrar que, ao longo desta temporada, ele teve tensões com Leo Messi. O responsável revelou que o elenco não estava comprometido com Valverde e o capitão saiu em sua conta do Instagram para repreendê-lo.

Isso gerou um clima de polêmica do qual emergiram informações que até apontavam para o fato de que ele seria demitido naquele momento. Por fim, a decisão, de uma forma muito mais cordial do que se dizia então, veio em plena revolução.