OFICIAL: Eurocopa Feminina será disputada de 6 a 31 de julho de 2022

A UEFA confirmou as novas datas da Eurocopa Feminina, que será realizada na Inglaterra de 6 a 31 de julho de 2022 e não no verão de 2021, como planejado originalmente.

A UEFA foi forçada a adiar a competição para evitar coincidências com a Eurocopa masculino, movido de 2020 para 2021 pela pandemia do COVID-19.

Nas últimas horas, essas mesmas datas começaram a soar para disputar a competição em dois verões, mas o órgão europeu confirmou nesta quinta-feira, 23 de abril, através de uma declaração oficial.

Nele, você pode ler as declarações do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin: "Quando tivemos que tomar uma decisão urgente sobre o adiamento do UEFA EURO 2020, sempre levamos em conta o impacto na Eurocopa 2021 da UEFA".

"Considerámos cuidadosamente todas as opções, com o nosso compromisso com o crescimento do futebol feminino na vanguarda do nosso pensamento. Ao mudar a UEFA Women's Eurocu para o ano seguinte, garantimos que a nossa icônica competição feminina será o único grande torneio da Europa de futebol no verão, dando-lhe os holofotes que merece", acrescentou.

Por seu lado, Nadine Kessler, chefe de futebol feminino da UEFA, comentou: "Acreditamos firmemente que a mudança para 2022 é melhor para o torneio, jogadores, fãs, parceiros de futebol feminino e todos os envolvidos em todos os torneios, sócios e todos os envolvidos".

E explicou: "A Eurocopa Feminina da UEFA é o maior evento esportivo feminino da Europa. Também está entre os maiores eventos esportivos do mundo e, portanto, precisa e merece sua própria plataforma".

"Essa decisão nos coloca em posição de oferecer um torneio que atraia a atenção global, maximize a cobertura da mídia e aumente a presença no estádio, e, portanto, nos ajuda a atingir nosso objetivo principal de inspirar a próxima geração de jogadores de futebol ", acrescentou Kessler.