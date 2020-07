OFICIAL: Fifa mantém cinco substituições para a próxima temporada

Em meio ao calendário apertado e à intertemporada improvisada devido à pandemia, os técnicos vêm usando a novidade do maior limite de mudanças por jogo, regra que será mantida.

Originalmente pensadas para evitar desgastes físicos devido aos prejuízos do ano atípico, as cinco substituições estarão presentes por pelo menos mais uma temporada.

A Fifa confirmou, nesta quarta-feira, a aprovação junto ao órgão responsável pelas regras do esporte, o IFAB (International Football Association Board), para prolongar essa iniciativa.

O motivo segue sendo a proteção dos atletas, ja que a expectativa é de que a próxima temporada também será mais carregada, com impacto ainda das consequências da pandemia. No caso do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o calendário de 2020 invadirá o ano seguinte.

O comunicado oficial confirma que os clubes continuarão podendo interromper, no máximo, três vezes o jogo para fazer as trocas de jogadores, sendo que o intervalo do jogo não conta. O uso da regra de substituições poderá ou não ser utilizado pelos organizadores de cada competição.