OFICIAL: Flick renova com o Bayern até 2023

Sem o futebol envolvido, o Bayern aproveitou a oportunidade para fechar uma conta marcante: a renovação de seu treinador, Hansi Flick.

O Bayern informou seus torcedores sobre a continuidade do treinador através de um comunicado. "Bayern e Flick continuam de mãos dadas. Ambas as partes concordaram em prorrogar seu contrato até junho de 2023", publicou a entidade.

Desde que assumiu o cargo de treinador interino do Bayern no final de dezembro de 2019, Flick aumentou a confiança do Bayern.

Rummenigge, presidente do clube, explicou os motivos da entidade para oferecer a Flick um novo contrato. "O Bayern está encantado com o trabalho do treinador. Ele joga futebol atraente, refletido nos resultados. Somos o único clube alemão presente em todas as competições. O Bayern confia plenamente em Flick e continuaremos alcançando nossos objetivos com ele no futuro", indicou a diretoria.