OFICIAL: Grêmio e Porto anunciam a transferência de Pepê

Destaque do ataque do Grêmio desde a saída de Everton ao Benfica, Pepê seguirá os passos de Cebolinha para atuar no futebol português, mas pelo FC Porto, com contrato válido até 2026 e cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

As diretorias dos clubes confirmaram nesta quinta-feira a operação que já era amplamente divulgada, com transferência de 100% dos direitos econômicos do atleta, que será transferido apenas em 30 de junho.

"O valor líquido da transação é de 15 milhões de euros, reservando-se ao Clube uma mais-valia de 12,5% em uma futura transação. O valor correspondente ao mecanismo de solidariedade será pago integralmente pelo Futebol Clube do Porto", explicou o Grêmio em nota.

Aos 23 anos, Pepê se destaca pela velocidade e poder de finalização. Com posicionamento aberto no ataque, ele tem preferência por atuar como extremo esquerdo, mas já foi utilizado pela direita e por vezes alterna de lado durante os jogos para aumentar a dinâmica e dificultar a marcação.

O atacante soma convocações para as categorias de base da seleção brasileira, foi três vezes campeão gaúcho e participou de 86 jogos do Brasileirão, nos quais marcou 20 gols e de 10 assistências.