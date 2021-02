OFICIAL: Hernán Crespo é o novo treinador do São Paulo

Fim do mistério! Hernán Crespo é o novo treinador do São Paulo. O clube anunciou a chegada do treinador argentino nessa sexta-feira, nas suas redes sociais.

O argentino chega ao Tricolor paulista com mais cinco membros da sua comissão técnica: Juan Branda (auxiliar), Gustavo Nepote (preparador de goleiros), Alejandro Kohan e Gustavo Satto (preparadores físicos), além de Tobías Kohan (analista).

O time do Morumbi tinha alguns outros nomes na agenda, entre eles Pedro Martins e o espanhol Miguel Ángel Ramírez, mas diante das dificuldades de trazer esse dois nomes, o São Paulo optou por Crespo, que também interessava a Seleção Chilena.

Crespo chega com moral após a conquista da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia e assume o São Paulo na 4º posição do Brasileirão com 59 pontos.