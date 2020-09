OFICIAL: Higuaín deixa a Juventus

Gonzalo Higuaín não pertence mais à Juventus. Isso foi anunciado pelo clube italiano. Depois de quatro anos como jogador 'bianconero', embora com algumas atribuições entre eles, o 'Pipa' agora é um homem livre. Mas por pouco tempo.

Higuaín foi para a Juventus por 90 milhões de euros em 2016, uma contratação recorde na época. Ambas as partes concordaram em resolver o vínculo que os unia. Espera ele o Inter Miami, onde já joga um ex-bianconero, Blaise Matuidi.

Assim diz o comunicado: “Juventus Football Club SpA anuncia que rescindiu consensualmente o contrato de performance desportiva com o jogador Gonzalo Gerardo Higuaín. Esta operação gera um efeito econômico negativo no exercício de 2019-2020 equivalente a 18,3 milhões de euros".

“O Conselho de Administração da Juventus está reunido para sexta-feira, dia 18 de setembro, para examinar e aprovar a nova minuta das demonstrações financeiras do dia 30 de junho de 2020 - que será apresentada à Assembleia Geral já convocada para 15 de outubro - ter em conta o efeito económico negativo gerado pelo referido contrato”, conclui.

Entende-se, então, que Higuaín recebe alguma indenização pelo tempo do contrato que ainda o vinculava ao clube piemontês, especificamente até 2021.

De qualquer forma, Higuaín está deixando a Juventus com 149 jogos e 66 gols, números baixos se comparados aos 91 que fez com o Napoli com três jogos a menos. Ele esteve emprestado ao Milan e ao Chelsea, sem muito sucesso em nenhuma dessas equipes.

Na última temporada, ele fez bonito em Turim, marcando 11 gols e 9 assistências. Aos 32 anos, parece que seu destino está nos EUA, especificamente no Inter Miami de David Beckham.

A Juventus, por sua vez, parece estar descartando a vinda de Luis Suárez e optando pela chegada de Edin Dzeko, da Roma, que ao mesmo tempo seria reforçado por Milik, do Napoli.