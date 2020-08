OFICIAL: Ibrahimovic seguirá no Milan

Ibrahimovic chegou ao Milan no final de 2019 com o contrato válido por apenas seis meses e opção de renovar por mais um ano. No entanto, questões financeiras fizeram o acordo demorar a acontecer.

Neste fim de semana, finalmente o clube milanês sete vezes campeão da Champions League anunciou que seu atacante de 38 anos permanecerá por pelo menos mais uma temporada.

Com 17 jogos disputados nesta passagem pelo clube, o sueco soma onze gols e cinco assistências. Ao todo, já balançou as redes adversárias 67 vezes e deu 29 assistências nas 105 partidas com o Milan.

Agora, Ibrahimovic terá mais oportunidades para aumentar suas estatísticas no clube em que também atuou entre as temporadas 2010 e 2011.