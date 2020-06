OFICIAL: Ighalo seguirá no Manchester United até janeiro de 2021

O Manchester United chegou a um acordo com o Shanghai Shenhua para estender o empréstimo do Odion Ighalo de 31 de maio de 2020 a 31 de janeiro de 2021.

Embora o atacante nigeriano tenha contrato com os ingleses até o final de maio, ele poderá permanecer no Old Trafford até o início do próximo ano, depois de expandir o empréstimo acordado com os ingleses no início da temporada.

O atacante de 30 anos soma quatro gols em oito partidas oficiais disputadas, três delas como titular.