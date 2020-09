OFICIAL: James Rodríguez, novo jogador do Everton

Sua chegada ao Everton é o pedido expresso de Carlo Ancelotti, com quem viveu os seus melhores momentos no Santiago Bernabéu e por quem sempre teve grande estima. Ele já o levou para a Allianza Arena e o queria no Napoli. Três anos após a aventura na Bavária, eles trabalharão juntos novamente.

Não é um mero capricho. Naquela temporada 14-15, Ancelotti fez de James o meio-campista das cinco principais ligas que mais gols gerou: 17 gols e 17 assistências com sua assinatura. Ele jogou 46 partidas e sua média em ambos os conceitos foi de 0,43 a cada 90 minutos.

O 'cafetero' já vinha sendo cogitado há muito tempo. Tratava-se de encontrar a equipe que desse uma oferta satisfatória para o Real Madrid. Na verdade, sua última temporada já deixou claro que ele voltou do empréstimo de dois anos ao Bayern de Munique porque nenhum mercado foi encontrado: ele jogou apenas 14 partidas, com apenas nove titularidades e três jogos completos.

James havia recebido permissão do Real Madrid nestes dias para fechar sua transferência para Liverpool e foi assim. A entidade merengue passou a priorizar a 'operação de saída', que deu novo impulso depois desta marcha e da de Óscar, e que se junta às do Achraf, Javi Sánchez ou De Frutos, entre outras.

O jogador colombiano, que já estava em Liverpool na manhã desta quinta-feira, vai adicionar ao seu currículo sua quarta liga principal, já que também jogou um ano no Mônaco, clube que o contratou pelo Real Madrid no verão de 2014. Poucos jogadores podem dizer o mesmo.

No Everton, ele também encontrará vários ex-jogadores do LaLiga, como Yerry Mina, André Gomes, Lucas Digne ou Sandro.