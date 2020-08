OFICIAL: Joe Hart acerta com o Tottenham de José Mourinho

Joe Hart é o novo jogador do Tottenham. A diretoria não precisou desembolsar nem um centavo por sua chegada, já que ele estaba livre no mercado após encerrar o seu contrato com o Burnley.

Hart chega com o aval do treinador José Mourinho e assina por duas temporadas. O goleiro fará sombra a Hugo Lloris, titular há algumas temporadas e vem para aportar muita experiência ao vestiário 'spur'.

"Nós estamos felizes em anunciar a assinatura de Joe Hart em um contrato até 2022. O goleiro de 33 anos, ganhou duas Premier Leagues, duas Copas da Liga e uma FA Cupcom o Manchester City", escreveu o Tottenham.