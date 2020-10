OFICIAL: Juve empresta Rugani ao Rennes

Daniele Rugani finalmente usará vermelho e preto este ano. Foi o Stade de Rennes que saiu na frente, obtendo o empréstimo do defesa-central italiano.

Sem espaço na Juventus, Daniele Rugani parecia não ter escolha a não ser sair emprestado, e seu destino este ano será o clube francês. A equipe rubro-negra estava em busca de um zagueiro, e encontrou no 'Calcio'.

Rugani, procurado por Valencia e City, acabou no Stade de Rennes, depois de o clube francês ter chegado a acordo com a Juve para o empréstimo do defesa-central, posição que se pretendia ocupar na equipa rubro-negra.

O empréstimo é para a atual temporada e, embora em princípio se tenha falado na possibilidade de incluir uma opção de compra no final do mesmo, nem o Rennes nem a Juve informaram nada a respeito.