Juventus anuncia a contratação de Federico Chiesa

A Fiorentina emprestou uma de suas maiores promessas, liberando Federico Chiesa para atuar na Juventus com contrato até a metade de 2022.

O anuncio ocorreu nesta segunda-feira, último dia a janela de transferências. A operação foi confirmada logo após a Juventus oficializar o empréstimo de Douglas Costa ao Bayern de Munique.

Na temporada passada, Chiesa disputou 37 partidas, foi titular 33 vezes, marcou 12 gols e deu seis assistências. Com destaque no time da Toscana, o extremo de 22 anos custou dez milhões de euros ao clube de Turim.

Do lado da Fiorentina, já foi anunciada a chegada de um substituto para o atacante. José Callejón, ex do Real Madrid, chega do Napoli com contrato também válido até junho de 2022.