OFICIAL: Juventus x Milan é adiado devido ao coronavírus

A partida de volta da semifinal da Copa da Itália entre Juventus e Milan não será mais realizada nesta quarta-feira, como confirmou nesta terça a Federação Italiana de Futebol.

A possibilidade de adiar o confronto devido ao risco de crescimento da epidemia do coronavírus já vinha sendo avaliada nos últimos dias.

Ainda não há uma nova data definida para o duelo de Turim. A primeira partida, realizada em Milão, acabou em empate de 1 a 1.

O jogo de volta já mobilizava as delegações. O ônibus do Milan inclusive teve que dar meia volta ao saber do cancelamento.

A Serie A já se uniu às medidas de prevenção e suspendeu todas as partidas de futebol das regiões mais afetadas no país, que é um dos mais afetados fora da Ásia.

O surto já motiva a UEFA a avaliar o cancelamento da Eurocopa, prevista para iniciar em junho.