OFICIAL: Kondogbia é o mais novo jogador do Atlético de Madrid

É oficial. Geoffrey Kondogbia já é jogador do Atlético de Madrid. O clube da capital espanhola aproveitou o prazo extra para contratar jogadores que foi fornecido depois que o Arsenal pagou a cláusula de rescisão de Thomas Partey no último minuto. Cholo recebeu a peça que faltava.

A entidade madrilena, por meio de comunicado oficial, informou que o meia se comprometeu com a equipe pelo resto da temporada e mais três temporadas, ou seja, até junho de 2024. O jogador de 27 anos passou pelo exame médico pertinente na Clínica Universidad de Navarra antes de assinar seu contrato.

Esta transferência é um duro golpe para a equipa do Valencia. Javi Gracia fica sem um dos seus jogadores mais importantes, que, de fato, segundo meios de comunicação como o jornal 'AS' ou a cadeia 'SER', deixou claro que queria sair. Foi até difícil para ele voltar a treinar como 'che'.

No entanto, como salienta o jornalista do 'Sport' Ramón Fuentes, o clube valenciano tem um mês para assinar a venda do Kondogbia. Conforme estabelecido no Regulamento Geral da LaLiga, "a entidade em que foi registrada terá um prazo excepcional de 30 dias a partir da data da rescisão para poder registrar um novo jogador".

A equipe 'colchonera' é a terceira equipe espanhola em que o francês joga. Ele começou a se destacar no Sevilla após sua passagem pelo Lens e, depois de adquirir experiência em Mônaco e Milão, voltou a se juntar ao projeto atualmente presidido por Murthy, do qual ele acaba de sair.

O Atlético de Madrid ganha experiência e força para a área central. A adaptação à competição será tarefa simples para o Kondogbia, que soma 115 partidas na primeira categoria do futebol espanhol. Ele só precisa se acostumar com o perfil de trabalho e de jogo de seu novo treinador, Cholo Simeone.

Assim o comunicado do clube define seu novo jogador: "Chega ao Atlético de Madrid um jogador talentoso, com um grande poder físico que consegue governar a linha do meio-campo e que, além disse, tem bastante chegada na área rival. Seu bom roubo de bola também se destaca na hora de interceptar jogadas de ataque do rival tornando-o um meio-campista muito completo tanto para tarefas defensivas como para o trabalho de apoio na hora de montar contra-ataques".