OFICIAL: LaLiga confirma cinco casos positivos em jogadores

Após exames médicos realizados em equipes espanholas antes de retornarem aos treinamentos, LaLiga confirmou a existência de cinco casos positivos de coronavírus nos atletas profissionais.

São jogadores da primeira e da segunda divisão, que não tiveram nomes revelados para proteger sua identidade.

LaLiga acrescenta que todos os casos confirmados foram assintomáticos e estão na fase final da doença. Além disso, deixa claro que o principal objetivo dos testes é detectar com precisão esses casos assintomáticos para evitar qualquer tipo de contágio.

O objetivo dos testes, acrescenta, não é outro senão garantir a segurança de todos os jogadores e membros das equipes diante do possível retorno à normalidade, tanto no momento do treinamento quanto em uma volta hipotética da competição.

Alguns dias atrás, 'RAC1' vazou a existência desses cinco jogadores infectados, assegurando que eles são três jogadores da elite e dois da segunda divisão.

Embora não se saiba de quais equipes são esses atletas, a imprensa já confirmou que Barcelona e Real Madrid não apresentaram casos de coronavírus.