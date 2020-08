OFICIAL: Larsson e Schreuder se unem ao 'staff' de Koeman

Larsson e Schreuder se uniram a 'revolução Koeman'. Velhos conhecidos do treinador, foram anunciados pelo Barcelona como novos integrantes da comissão técnica do holandês. Serão parte do processo de reestruturação da equipe.

O primeiro é mais do que conhecido da torcida 'culé'. Defendeu as cores do clube durante uma temporada e meia e deixou boas lembranças na Cidade Condal. O segundo se destaca mais por sua experiência nos Países Naixos: esteve na comissão do Hoffenheim que se classificou para a Champions e do Ajax de Frenkie de Jong.

"O Barcelona chegou a um acordo com Alfred Schreuder e Henrik Larsson para sua incorporação ao 'staff' técnico liderado por Ronald Koeman. Ambos assinaram até 30 de junho de 2022", informou o clube.