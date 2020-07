OFICIAL: Leroy Sané é o mais novo jogador do Bayern de Munique

Leroy Sané agora é oficialmente um novo jogador do Bayern de Munique. A equipe alemã confirmou através de suas redes sociais e site oficial o que era um segredo aberto.

Em um longo comunicado oficial, o Bayern informou a chegada do jogador internacional alemão a Munique, um ponta esquerda cobiçado que vestiu as cores do Manchester City desde 2016.

Conforme relatado pela equipe alemã em seu site, Sané, 24 anos, já assinou um contrato de cinco anos com sua nova equipe, que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2025. Apesar do fato de que os números oficiais de sua transferência não são conhecidos, fala-se em 49 milhões de euros por sua transferência, mais 11 em variáveis. Além disso, o City teria reservado 10% de sua venda futura.

Após se formar na categoria de base do Schalke 04, o jogador de Essen chegou ao primeiro time com apenas 18 anos de idade. Depois de jogar 57 partidas oficiais e marcar 13 gols, o City o levou a Manchester na temporada 2016-17.

No território inglês, Sané conseguiu comemorar 39 gols em 135 partidas oficiais nas últimas quatro temporadas, embora a última campanha ele tenha se prejudicado por uma grave lesão no joelho que só lhe permitiu jogar um jogo.

Com os 'citizens', ele se tornou campeão da Premier League e da FA Cup em 2018 e 2019, com Pep Guardiola no comando da equipe. Além disso, ele ganhou três Copas da Liga e duas Supercopas Inglesas. Com a Seleção Alemã, ele disputou 21 partidas oficiais e comemorou cinco gols.

"Quero ganhar todos os títulos possíveis com o Bayern"

Sané ofereceu suas primeiras palavras como novo jogador do Bayern: "O Bayern é um clube muito grande e tem grandes metas. E os objetivos também se encaixam em mim. Eu realmente quero enfrentar esse novo desafio e mal posso esperar para treinar com o time".

"Conheço Hansi Flick, da equipe sub-21, temos um ótimo relacionamento. Quero ganhar o maior número possível de títulos com o FC Bayern, e a Liga dos Campeões está no topo", acrescentou o ex-jogador do City.

Esta é a declaração oficial do Bayern: "O FC Bayern München contratou o jogador internacional alemão Leroy Sané. Sané esteve no Manchester City desde 2016. O jogador de 24 anos receberá um contrato de cinco anos até 30 de junho de 2025 e começará a se preparar para a próxima temporada na próxima semana em Munique".

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Conselho de Administração do Bayern, fez uma declaração à mídia do clube sobre a contratação do conceituado jogador alemão: "Temos o prazer de receber Leroy Sané no FC Bayern. Ele é um jogador excepcional e demonstrou suas qualidades ao longo dos anos, especialmente na equipe nacional. Nosso objetivo é reunir os melhores jogadores alemães do FC Bayern e o compromisso de Leroy ressalta esse caminho ".

Por sua parte, Hasan Salihamidžić, diretor da área de esportes do clube, comentou: "Estamos muito felizes que Leroy tenha assinado hoje com o Bayern. Leroy é um jogador diferente que fortalecerá nossa equipe com sua qualidade".