OFICIAL: Liga das Nações voltará em setembro

Uma quarta-feira cheia de anúncios da UEFA. Depois de declarar onde serão disputadas as etapas finais da Liga dos Campeões, masculina e feminina, e da Liga Europa, o órgão definiu as datas para as partidas entre seleções.

Haverá três janelas diferentes para a disputa da Liga das Nações da UEFA até o final de 2020. A primeira será aberta em setembro.

Os dois primeiros jogos da Liga das Nações serão disputados nessa data, outros dois em outubro e mais outros dois em novembro, aos quais se soma um amistoso por conta da paralisação.

O portal 'AS' afirmou que os clubes protestaram porque teriam que ceder seus jogadores por cerca de um mês em um prazo de 90 dias, mas a UEFA não quis saber de desculpas e foi contundente.

Assim, Luis Enrique estreará com a Seleção Espanhola em setembro, entre os dias 3 e 8, quando a primeira janela for ativada.