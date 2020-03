OFICIAL: Liverpool-Atlético, com torcida

Havia dúvidas, mas o Liverpool-Atlético de Madrid finalmente contará com o apoio da torcida. Isso foi anunciado nesta terça-feira pela UEFA após a reunião do órgão europeu com as autoridades da cidade inglesa.

Por outro lado, o governo da Espanha deu ao Atlético de Madrid uma série de recomendações para o duelo. Esta é a afirmação:

"De acordo com as medidas aprovadas pelo governo em relação ao coronavírus, e especificamente em relação à solicitação de evitar viagens e ao apelo à responsabilidade individual das autoridades de saúde, o Conselho Superior de Esportes lembra os fãs de clubes a decisão tomada pelo governo, a saber: Não se recomenda o traslado que não responda à razões inadiáveis de madrilenhos fora de sua comunidade e isso afeta a saída para outros países. Esta medida é consistente com as adotadas em relação aos voos da Itália. O não cumprimento deste pedido será considerado uma decisão, além das evidências científicas aplicáveis ​​a situações como a sofrida por Madri, de 'medidas de contenção reforçadas'. O não cumprimento desta recomendação seria considerado uma decisão irresponsável".

Para favorecer o pedido do Executivo, o Atlético reembolsará o valor dos ingressos para todos aqueles que não no fim, não viajem para Anfield. Para fazer isso, eles devem enviar um email para socio@atleticodemadrid.com antes das 19:00 (horário espanhol) de quarta-feira, 11 de março de 2020.