OFICIAL: Manchester City acerta com uma jovem pérola escocesa

Com apenas 16 anos, o escocês do Kilmarnock, Liam Smith já deu um grande salto. O time britânico anunciou sua saída imediata ao Manchester City, que aproveitou a suspensão dos campeonatos para acelerar sua incorporação.

Liam Smith se desenvolverá assim entre os jovens da equipe 'citizen', com a intenção de ir para o time principal em algum tempo.

Se trata de um jogador habilidoso, que ajudou o time Sub 18 do Kilmarnock a chegar a final da Copa Juvenil e já disputou com a Seleção Escocesa Sub 17.

O clube escocês não revelou o valor da transação porém se despediu do seu jogador com pesar. "Embora quiséssemos ver Liam continuar seu crescimento no Rugby Park e estamos desapontados por perdê-lo, entendemos e apreciamos a grande oportunidade que se abre com sua transferência para o Manchester City. Desejamos a ele o melhor na equipe inglesa", publicou o clube com as palavras do chefe de futebol da equipe, James Fowler.

Liam Smith joga como atacante mais esquerdo, embora seja versátil e possa jogar como ponta e até no meio-campo, como pivô organizador.