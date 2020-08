OFICIAL: Manchester City contrata Nathan Aké

Aos 25 anos, Nathan Ake tem um grande desafio. Um grande salto na carreira ao trocar o Bornemouth pelo Manchester City, que anunciou a contratação do zagueiro holandês nesta quarta-feira.

"O City tem sido o melhor time inglês na última década", elogiou o reforço durante a apresentação. "Vir para cá é um sonho pra mim. Esse é um time de altíssimo nível, cheio de jogadores de classe mundial. Para onde você olha nesse elenco, vê grandes nomes com pedigree internacional", acrescentou.

Ainda na etapa de formação, Ake atuou no VV Wilhelmus, no ADO Den Haag e no Feyenoord. Aos 16 anos, chegou ao Chelsea, que o emprestou Reading e ao Watford.

Em seguida, Bornemouth ofereceu a ele um empréstimo de 6 meses. Foram 12 jogos e 3 gols antes de retornar ao Chelsea e fazer mais 5 partidas.

O Bornemouth voltou a buscar o jogador e garantiu sua transferência definitiva, contratando-o por 20 milhões de libras. Ele se tornou um nome essencial no time, com 109 partidas e 8 gols, tendo disputado todos os jogos da Premer League em 2017/18 e 2018/19.

A novidade do City também soma 13 convocações para a seleção principal dos Países Baixos.