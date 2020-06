OFICIAL: Maradona continuará mais um ano no Gimnasia

Diego Maradona renovou seu contrato como treinador do Gimnasia y Esgrima La Plata na quarta-feira e permanecerá no banco do 'Lobo' até dezembro de 2021, informou o clube e um de seus agentes, Christian Bragarnik.

"Sempre fui muito otimista e acabou sendo fechado. Se chegamos a esse acordo, é porque os gerentes e a equipe técnica queriam. Continuar com Diego no futebol argentino me deixa muito feliz. Ele está muito feliz e é o que ele queria", Bragarnik disse no canal 'TyC Sports'.

Mais tarde, o clube confirmou em sua conta do Twitter, na qual eles criaram expectativas até compartilharem um vídeo falando sobre sua continuidade.

"Toda a sua equipe técnica continuará e a questão dos jogadores é muito individual, ele gostaria que todos continuassem e a diretoria disse que vão tentar", acrescentou Bragarnik.

Minutos antes, Maradona havia parabenizado o clube pelo 133º aniversário de sua fundação. "O 'Lobo' está comemorando seu aniversário. Parabéns ao Gimnasia e um abraço à sua MARAVILHOSA torcida! Meu coração é azul e branco. Vamos conseguir mais!", escreveu o campeão mundial com a Argentina no México 1986 em sua conta no Instagram .

O futebol argentino foi suspenso em meados de março, a AFA terminou a temporada e não há data de retorno estipulada para a atividade.