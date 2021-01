OFICIAL: Marcelino, novo treinador do Athletic de Bilbao

Um domingo bem movimentado no Athletic Club de Bilbao. Após a vitória contra o Elche, a equipe anunciou a demissão de Garitano como treinador do time. E poucas horas depois oficializou a chegada do seu substituto.

Marcelino García Toral assume as rédeas da equipe do Paós Vasco e confirma o seu retorno aos trabalhos após a sua saída do Valência.

O clube divulgou nas redes sociais que o vínculo se estende até junho de 2022 e destacou a experência do treinador, que soma 416 partidas no seu curriculo, sendo 320 na Liga, 54 na Copa e 42 na Europa.