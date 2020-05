OFICIAL: Mario Götze não continuará no Borussia Dortmund

Antes do jogo da equipe amarela contra o Wolfsburg, o diretor esportivo do Borussia Dortmund anunciou o que era um segredo aberto: Mario Götze não continuará no Signal Iduna Park depois de 2020.

O próprio meia, um herói da Copa do Mundo no Brasil para a Alemanha, já havia anunciado que não continuaria no time de sua vida, mas agora sua partida foi oficializada.

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, explicou ao 'Sky Deutschland' antes do jogo do Borussia contra o Wolfsburg na Bundesliga.

Na atual temporada, Götze jogou 20 jogos, nos quais marcou três gols e deu uma assistência. Seu papel, em qualquer caso, foi secundário, pois aproveitou apenas 599 minutos de jogo.