OFICIAL: Mauricio Pochettino, novo treinador do PSG

Mauricio Pochettino já é treinador do PSG. O clube francês anunciou a chegada do argentino nesse sábado. O ex-treinador assume o comando da equipe após a demissão de Thomas Tuchel.

O contrato do Pochettino vai até junho de 2022, embora exista a possibilidade de uma renovação por mais um ano. Sem dúvidas, o grande desafio é levar o time parisiense ao título da Champions.

"Estou muito feliz e orgulhoso de ser o novo treinador do PSG. Quero agradecer a dos responsáveis do clube pela confiança depositada em mim. Como vocês sabem, essa equipe sempre teve um lugar especial no meu coração", disse o treinador.

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, também falou: "Estou orgulhoso de ver o nosso antigo capitão voltar ao PSG, porque esse clube sempre foi a sua casa. Sua volta encaixa perfeitamente com as nossas ambições e marcará outro capítuo para a nossa equipe, que não decepcionará a sua torcida".