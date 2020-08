OFICIAL: Maurizio Sarri é demitido da Juventus

Maurizio Sarri já é passado na Juventus. Em uma temporada ondo o clube italiano venceu a Serie A, mas perdeu as copas e acabou sendo eliminado da Champions.

Um dia depois da eliminação para o Lyon, o conjunto italiano utilizou as redes sociais para anunciar a demissão do treinador.

"A Juventus informa que Maurizio Sarri foi dispensado do cargo de treinador da equipE principal. O clube gostaria de agradecer por ter escrito uma nova página na história da Juventus ao conquistar o nono scudetto consecutivo, o culminar de uma jornada pessoal que o levou a escalar todas as categorias do futebol italiano", escreveu a equipe.

O nome de Simone Inzaghi, técnico da Lazio, seria o preferido para substituir Sarri. A outra alternativa, seria Mauricio Pochettino, ex-treinador do Tottenham que atualmente está sem equipe.

De qualquer forma, que assumir o comando da Juve terá a responsabilidade de reformular o elenco, manter a hegemonia na Itália e fazer bonito na Champions League.