OFICIAL: Messi sofre uma contratura no quadríceps

Os rumores foram confirmados oficialmente. Messi está lesionado. Trata-se de uma contratura no seu quadríceps direito, como confirmou o clube no seu site. A entidade espera que o argentino se recupere rápido e esteja pronto para a volta da competição.

As palavras exatas do clube azulgrana foram: "O capitão azulgrana tem uma pequena contratura no quadríceps da perna direita. Nessa sexta-feira realizou trabalhos específicos para evitar riscos já que faltam oito dias para o primeiro compromisso da Liga. Está previsto que ele volte a trabalhar com o grupo nos próximos dias".

O Barcelona enfrentará o Mallorca no dia 13 de junho e, de acordo com o comunicado o mais provável é que o '10' esteja presente. Embora não se trate de um rival complicado para o conjunto de Setiín, a ideia é contar com Messi em todos os compromissos restantes.

Chama atenção que, logo após os primeiros rumores sobre os problemas físicos do argentino, o clube insistiu em negar. E só confirmou a notícia um dia depois.