OFICIAL: Meunier, novo jogador do Borussia Dortmund

Thomas Meunier não quis renovar com o Paris Saint-Germain e escolheu o Borussia Dortmund para atuar a partir da próxima temporada. Sua contratação válida até junho de 2024 foi anunciada nesta quinta-feira pelo clube alemão.

"O Borussia Dortmund joga exatamente o futebol que quero jogar: emocionante, autêntico e natural. É conhecido por sua torcida fanática", declarou o lateral-direito de 28 anos após a confirmação de sua nova equipe.

O belga revelou um fator que ajudou a definir seu futuro. "A atmosfera durante a partida com o PSG no Signal Iduna Park influenciou a minha decisão, honestamente. Sou ambicioso e, como com o Brugge e o PSG, gostaria de conquistar títulos com o Borussia Dortmund", disse Meunier.

A chegada do lateral deverá servir para preencher o espaço deixado por Achraf, que encerra seus dois anos de empréstimo do Real Madrid. Não foi possível mantê-lo, exigindo que a diretoria buscasse um substituto.