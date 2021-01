OFICIAL: Moussa Dembélé agora é do Atlético de Madrid

Moussa Dembélé já é do Atlético de Madrid. Uma das incorporações que mais deu o que falar antes de ser confirmada e que fará mais quando suas consequências se tornarem evidentes no campo já é uma realidade. Ele chega por empréstimo até o final da temporada procedente do Olympique de Lyon.

O time francês indicou que o empréstimo foi fechado por 1,5 milhões de euros e que inclui uma opção de compra no valor de 33,5 milhões, aos quais poderão ser acrescidos outros cinco milhões em função das variáveis.

Cholo Simeone recebe assim o jogador que faltava em seu esquema. Diego Costa deixou o clube por motivos pessoais e deixou o ataque da equipe colchonera um tanto desfalcada. Com a chegada de seu substituto diretamente da França, esse vazio é preenchido e fica diversificado.

Este novo jogador rojiblanco apresenta um perfil diferente do hispano-brasileiro. É oito anos mais novo, brilha mais pela velocidade e pode vir a ser útil para complementar o 'El Pistolero' Luis Suárez, maestro e especialista no chute a gol.

Resta saber se o Atlético de Madrid tentará ficar com ele no longo prazo quando a temporada terminar. Economicamente, é uma opção muito viável devido ao empréstimo de Álvaro Morata à Juventus. Caso a 'Vecchia Signora' opte por exercer a sua opção de compra, a administração espanhola pode fazer o mesmo com Moussa Dembélé utilizando parte do dinheiro recebido de Turim. Isso reduziria significativamente o preço a ser pago.