OFICIAL: não haverá Bola de Ouro em 2020

Situação atual com a pandemia levou à decisão de cancelar a Bola de Ouro. EFE/EPA/YOAN VALAT/Arquivo

"France Football" anunciou que este ano não terá a entrega da Bola de Ouro. A situação atual no esporte, com ligas canceladas ou alteradas, forçou a decisão inédita na história do prêmio.