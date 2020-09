OFICIAL: Neymar assina com a Puma

O futebol não se 'joga' somente dentro de campo. Fora dele os 'lances' também são importantes e movem muito dinheiro. Que o diga Neymar, que acaba de trocar a Nike pela Puma.

Nesse sábado, o brasileiro utiliozu as redes sociais para oficializar o acordo com a marca alemã. Após romper com a Nike, gigante esportiva que o acompanhava desde os 13 anos, o atacante será a cara da Puma.

"Eu cresci assistindo a vídeos de grandes lendas do futebol. Eles eram os reis do gramado. Os reis do meu esporte. É exatamente isso o que tenho sonhado para mim. Eu quero fazer do meu jeito. Desejo trazer de volta o legado que aqueles atletas criaram em campo. Quero que a 'King' reine em campo novamente e inspire gerações, como inspirou a minha e outras. Esta será minha história Puma", escreveu Neymar.

"Novos desafios, novas responsabilidades. Eu reconheço. Sempre que eu calçar as minhas chuteiras, minhas chuteiras King, farei de tudo para alcançar todos os meus sonhos, honrar meu nome e o de todos aqueles grandes que usaram King antes de mim", completou.

Além de Neymar, a marca também patrocina o Manchester City e nomes como Luis Suárez, Antoine Griezmann e Buffon.