OFICIAL: o Betis confirma Pellegrini até 2023

O Betis já tem treinador para a próxima temporada.O conjunto alviverde oficializou a contratação de Manuel Pellegrini até 30 de junho de 2023. Será sua quarta passagem pelo futebol espanhol.

Pellegrini tem o objetivo de recolocar o Betis na parte alta da tabela, depois de uma temporada 2019-20 bastante complicada.

O chileno é um velho conhecido de LaLiga, com experiências no Villarreal, Real Madrid e Málaga. Seu último trabalho foi no West Ham.